Также синоптики предупреждают о шквальных ветрах в отдельных регионах страны. Поэтому, выходя во вторник на улицу стоит быть осторожным и крепко держать свой зонт – он точно понадобится.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют, что 16 апреля небо будет оставаться преимущественно облачным, однако время от времени будут прояснения. На большей части Украины, кроме Юга, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В Карпатах и на Прикарпатье местами дожди будут значительные.



Ветер западный или юго-западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду, однако в юго-восточной части местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.



Температура ночью по Украине преимущественно не будет превышать 9 – 14 градусов. Несколько прохладнее будет в северной части – 5 – 10 градусов. Днем же снова ожидается незначительное потепление. На юге, юго-востоке страны и на Кировоградщине отметки термометра будут показывать 24 – 29 градусов. На остальной территории и побережье морей 17 – 22 градуса, а в большинстве западных и северных областей температура не будет превышать 13 – 18 градусов.

Погода в Киеве

Как и на остальной территории Украины, в Киевской области небо будет облачным, время от времени будет выходить солнце. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. При этом будет умеренный юго-западный ветер, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать 5 – 10 градусов, днем будет 17 – 22 градуса. В то же время в самом Киеве ночью будет 7 – 9 градусов ночью и 17 – 19 градусов днем.

Температура в областных центрах

Киев – +17...+19

Ужгород – +15...+17

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +15...+17

Винница – +21...+23

Одесса – +21...+23

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +15...+17

Сумы – +16...+18

Полтава – +21...+23

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +23...+25

Харьков – +21...+23