Рятувальники вже оголосили I рівень небезпеки – жовтий. Де погіршиться погода, передає 24 Канал.
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В Україні прогримлять грози
Уже найближчим часом і до кінця доби 15 квітня очікуються грози. Також подекуди шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпеки, жовтий.
Синоптики прогнозують погіршення погоди в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.
Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці!
– наголосили в ДСНС.
Зауважимо, що час грози не можна ховатися під поодинокими та високими деревами, стояти біля побитих і обгорілих, перебувати серед поля, плавати у відкритій водоймі тощо.
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Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 Каналу
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Прогноз погоди на найближчі три доби
- В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Зокрема, 16 – 18 квітня.
- Зазначили, що будуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.
- 16 квітня в Карпатах та на Прикарпатті місцями значні дощі.
- У вівторок і середу на Півдні, 17 квітня і на Сході переважно без опадів.
- Вітер переважно західний та південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
- Однак, 16 квітня у південно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9 – 15 градусів, вдень 22 – 29, а 18 квітня 19 – 24.
- На решті території України вночі 4 – 11, вдень 16 квітня 15 – 22.
- Упродовж 17 – 18 квітня зниження денної температури до 7 – 14 градусів.
- На високогір'ї Карпат 17 – 18 квітня мокрий сніг, за температури вночі та вдень близько 0.