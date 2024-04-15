Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик розповів, що погода в нашій державі прогнозується більш нестійкою та вологою, ніж у першій половині місяця.

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Де будуть заморозки наступного тижня

На тлі зниженого тиску циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів призведе до випадання дощів, особливо у західних та північних областях. Температура розподілиться вкрай нерівномірно.

Так, у той час, як південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі, на західні та північно-західні області пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова.

Тому в другій половині тижня тут не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі,

– написав Кібальчич.

Також зауважив, що візуально такі температурні контрасти добре помітні на прогностичній карті середньої аномалії температури повітря у Східній Європі на період з 15 по 22 квітня.

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Температурні контрасти з 15 по 22 квітня / Скриншот

Цікаво, що за прогнозом синоптика, вже у п'ятницю, 19 квітня, температура повітря вночі у західних областях 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до 4 градусів морозу. Втім, на решті території України 5 – 10 тепла. Вдень в Україні до 11 – 16 градусів.

Заморозки очікуються й на суботу. До речі, у Карпатах також можливий мокрий сніг.

Температура повітря вночі 20 квітня 3 – 8 градусів тепла. У північних областях на поверхні ґрунту та місцями повітрі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень 13 – 18 градусів тепла. На крайньому Заході 8 – 13 градусів.

У неділю нестійка, вітряна та дощова погода очікується на всій території України. Втім, потеплішає. Так, вночі 7 – 12 градусів, вдень 13 – 22. На Заході 8 – 13 градусів тепла.