Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик рассказал, что погода в нашем государстве прогнозируется более неустойчивой и влажной, чем в первой половине месяца.

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Где будут заморозки на следующей неделе

На фоне пониженного давления циклоническая деятельность и активизация атмосферных фронтов приведет к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях. Температура распределится крайне неравномерно.

Так, в то время, как юго-восточные регионы продолжат находиться в аномально теплой воздушной массе, на западные и северо-западные области распространится достаточно холодный воздух со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова.

Поэтому во второй половине недели здесь не исключены заморозки как на поверхности почвы, так и местами в воздухе,

– написал Кибальчич.

Также отметил, что визуально такие температурные контрасты хорошо заметны на прогностической карте средней аномалии температуры воздуха в Восточной Европе на период с 15 по 22 апреля.

Температурные контрасты с 15 по 22 апреля / Скриншот

Интересно, что по прогнозу синоптика, уже в пятницу, 19 апреля, температура воздуха ночью в западных областях 1 – 6 тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до 4 градусов мороза. Впрочем, на остальной территории Украины 5 – 10 тепла. Днем в Украине до 11 – 16 градусов.

Заморозки ожидаются и на субботу. Кстати, в Карпатах возможен мокрый снег.

Температура воздуха ночью 20 апреля 3 – 8 тепла. В северных областях на поверхности почвы и местами воздухе заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Днем 13 – 18 тепла. На крайнем Западе 8 – 13 градусов.

В воскресенье неустойчивая, ветреная и дождливая погода ожидается на всей территории Украины. Впрочем, потеплеет. Так, ночью 7 – 12 градусов, днем 13 – 22. На Западе 8 – 13.