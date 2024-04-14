Поэтому при выходе на улицу лучше взять с собой зонтики или дождевики. В то же время в этот день почти по всей территории Украины объявлена пожарная опасность.

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Какой будет погода в Украине 15 апреля

По всей Украине 14 апреля прогнозируют облачность с прояснениями и осадки в виде непродолжительных дождей. В этот день также будут незначительные порывы ветра, а его скорость будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.

На всем Западе Украины в этот день ожидают кратковременные дожди, которые в течение дня может заменить солнечная погода. Температура в регионе будет колебаться от +13 до +21 градуса. Холоднее всего будет на Волыни, а теплее всего – на Закарпатье.

Похожей будет погода в северных и центральных областях. Там также прогнозируют незначительные осадки, а температура может колебаться от +14 до +20 градусов в зависимости от региона.

В то же время на Юге Украины синоптики не прогнозируют никаких осадков в течение дня. В регионе в течение дня будет сохраняться переменная облачность. Кроме того, в южных областях будет тепло, а столбики термометра местами могут подняться до +26 градусов.

Тем временем восточные области могут накрыть кратковременные небольшие осадки. Температура в регионе будет колебаться от +17 до +21 градуса.

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности

В Укргидрометцентре также предупредили, что 15 апреля во всех областях Украины, кроме Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волыни, Закарпатье и Крыму, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.



В ряде областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +14...+16

Ужгород – +19...+21

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +14...+16

Винница – +17...+19

Одесса – +24...+26

Николаев – +24...+26

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +23...+25

Донецк – +19...+21

Луганск – +18...+20

Харьков – +18...+20



Прогноз погоды в Украине 15 апреля / Карта Укргидрометцентра