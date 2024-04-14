Поэтому при выходе на улицу лучше взять с собой зонтики или дождевики. В то же время в этот день почти по всей территории Украины объявлена пожарная опасность.
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Какой будет погода в Украине 15 апреля
По всей Украине 14 апреля прогнозируют облачность с прояснениями и осадки в виде непродолжительных дождей. В этот день также будут незначительные порывы ветра, а его скорость будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.
На всем Западе Украины в этот день ожидают кратковременные дожди, которые в течение дня может заменить солнечная погода. Температура в регионе будет колебаться от +13 до +21 градуса. Холоднее всего будет на Волыни, а теплее всего – на Закарпатье.
Похожей будет погода в северных и центральных областях. Там также прогнозируют незначительные осадки, а температура может колебаться от +14 до +20 градусов в зависимости от региона.
В то же время на Юге Украины синоптики не прогнозируют никаких осадков в течение дня. В регионе в течение дня будет сохраняться переменная облачность. Кроме того, в южных областях будет тепло, а столбики термометра местами могут подняться до +26 градусов.
Тем временем восточные области могут накрыть кратковременные небольшие осадки. Температура в регионе будет колебаться от +17 до +21 градуса.
Метеорологи предупреждают о пожарной опасности
В Укргидрометцентре также предупредили, что 15 апреля во всех областях Украины, кроме Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волыни, Закарпатье и Крыму, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.
В ряде областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +14...+16
Ужгород – +19...+21
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +14...+16
Винница – +17...+19
Одесса – +24...+26
Николаев – +24...+26
Херсон – +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +23...+25
Донецк – +19...+21
Луганск – +18...+20
Харьков – +18...+20
Прогноз погоды в Украине 15 апреля / Карта Укргидрометцентра