Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра. В то же время Наталья Птуха отметила, что по сравнению с климатической нормой – именно такой должна быть погода в апреле.

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В Украину снова идет похолодание

Если сравнивать с первой декадой месяца, снижение будет действительно ощутимым. Если в начале месяца дневные максимумы были по 20 – 25, а в некоторых областях даже до +28, то в дальнейшем погода возвращается к значениям от +16 до +22.

Более того, в понедельник, 15 апреля, в большинстве западных и северных областей может снизится до 11 – 16 градусов.

Синоптик объяснила, что снижение температуры вызвано изменением воздушных потоков. Они будут идти преимущественно с северо-запада.

То есть несколько прохладнее воздушная масса, плюс поступление атмосферных фронтов. Больше облачности и не так интенсивно будет прогреваться приземный слой воздуха. Еще добавятся осадки,

– рассказала Птуха.

На 17 – 18 апреля в Укргидрометцентре прогнозируют выход циклона с Юго-Запада. Он может принести больше осадков в западных, частично в центральных и северных областях. Впрочем, дожди будут кратковременные. Также возможны грозы.

Такая погода с дождями будет держаться ближайшую неделю – 10 дней. Однозначно можно сказать, что вторая и третья декады апреля будут более прохладными. Надеемся, что обойдемся без заморозков,

– заявила синоптик.

Также отметила, что самыми прохладными будут дни именно на стыке второй и третьей декады апреля. То есть в начале 20-х чисел. Тогда еще будет господствовать прохладная воздушная масса на Западе и Северо-Западе Украины.

К слову, в ближайшие трое суток ночью 7 – 13 градусов. Днем 14 апреля 18 – 23. На Юге, Закарпатье и Прикарпатье местами до +26.

В течение 15 – 16 апреля в западных, северных и Винницкой областях снижение. На остальной территории повышение температуры на 3 – 5 градусов.