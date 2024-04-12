Так, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух рассказала, какой погоды ждать до конца весны, будет ли аномальная жара в мае.
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Прогноз до конца весны
Вера Балабух отметила, что апрель в Украине будет очень теплым. В частности, средняя за месяц температура может быть на 2 – 4 градуса выше нормы, или даже больше.
Интересно, что наиболее аномальная погода, по словам эксперта, ожидается в течение этой недели.
В последний месяц весны также будут преобладать более высокие, чем обычно, температуры. Однако, могут быть не столь аномально высокими, как в апреле.
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Какая будет погода летом 2024 года
- Вера Балабух также поделилась первыми прогнозами на лето в Украине. Отметила, что оно, возможно, не будет рекордно жарким.
- С одной стороны ожидается нейтральная фаза между "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья". С другой – на планету будет влиять очень активная солнечная радиация.
- "И расчеты, и экспертные оценки говорят о том, что у нас лето может быть жарким. Но, если до этого речь шла о том, что оно может быть самым жарким, то сейчас более осторожно говорится об этом. Возможно, что это лето и не окажется самым жарким. Хотя будет довольно таки теплым", – подчеркнула метеоролог.
- Рассказала, что такая ситуация связана с несколькими факторами. На процессы такого большого масштаба, которые влияют на циркуляцию атмосферы на протяжении длительного периода, влияет состояние океанов.
- "И одно из таких явлений, которое наблюдается в океане, – это южное колебание. То есть в экваториальных широтах Тихого океана у нас наблюдается "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" – повышение или охлаждение экваториальных вод, которые существенно влияют затем на циркуляцию", – объяснила эксперт.