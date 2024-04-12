Так, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух рассказала, какой погоды ждать до конца весны, будет ли аномальная жара в мае.

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Прогноз до конца весны

Вера Балабух отметила, что апрель в Украине будет очень теплым. В частности, средняя за месяц температура может быть на 2 – 4 градуса выше нормы, или даже больше.

Интересно, что наиболее аномальная погода, по словам эксперта, ожидается в течение этой недели.

В последний месяц весны также будут преобладать более высокие, чем обычно, температуры. Однако, могут быть не столь аномально высокими, как в апреле.

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Какая будет погода летом 2024 года