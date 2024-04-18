Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали ранее. Более того, в некоторых областях даже может выпасть снег.

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Где ухудшится погода

В Укргидрометцентре предупредили, что в период 18 – 20 апреля погода резко ухудшится. Так, часть Украины накроют значительные дожди, а также ожидаются заморозки до -3 градусов.

В четверг, 18 апреля, обильные дожди прогнозируют в Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях. Из-за непогоды в этих областях объявили штормовое предупреждение – и уровень опасности, желтый.



Штормовое предупреждение 18 апреля / Карта Укргидрометцентра

Теплая весенняя погода сменится заморозками уже ночью 19 апреля. Так, в западных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов (І уровень опасности, желтый), а на Закарпатье – сильные заморозки. Там столбики термометров ночью могут опуститься до -3 градусов. Поэтому в Закарпатской области объявили II уровень опасности, оранжевый.



Штормовое предупреждение 19 апреля / Карта Укргидрометцентра

Заморозки будут держаться и 20 апреля. Синоптики прогнозируют их не только на Западе, но и в центральных и северных областях. Из-за значительного ухудшения погодных условий в этих регионах также объявили штормовое предупреждение.



Штормовое предупреждение 20 апреля / Карта Укргидрометцентра

Карпаты замело снегом

На высокогорье Карпат 17 апреля выпал снег. Так, небольшие осадки фиксировали на горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области. Также в горах фиксировали -6 градусов мороза. 17 апреля также заснежило в Вижницком районе Черновицкой области.

"Слава Богу, за зеленую травку в половине апреля, но что-то забелилось, а поговорка содержательная теперь. Волк зиму не съел", – написал глава Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук, комментируя снегопады в горах.

К слову, из-за снегопадов в горах 18 – 19 апреля объявлена значительная снеголавинная опасность на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.