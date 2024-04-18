Яка буде погода найближчими днями, де чекати заморозків і як довго вони будуть, з посиланням на синоптиків пише 24 Канал.

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Заморозки у квітні

У п'ятницю, 19 квітня, в Україні, крім південно-східної частини, пройде невеликий, вночі у більшості північних областей помірний дощ. Вдень у північно-східній частині місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі 2 – 7 тепла, вдень 8 – 13. На Сході та Південному Сході вночі 7 – 12, вдень 14 – 19 градусів.

У західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів,

– зазначили синоптики.

У суботу вночі без опадів, вдень у південних, центральних областях та в Криму помірні, у західних і Житомирській областях подекуди невеликі дощі.

Вночі у західних, північних і центральних областях також очікуються заморозки в повітрі 0 – 3 градуси. Вдень 11 – 16 тепла. На Сході та Півдні вночі 3 – 8 тепла, вдень 14 – 20.

В неділю в Україні також пройдуть дощі, вночі у північних, центральних та південних областях опади будуть значними.

У східних областях вночі 8 – 13 градусів, вдень 17 – 22, на решті території вночі 2 – 9 тепла (на Заході на ґрунті заморозки 0 – 3 градуси), вдень 9 – 14 тепла, у більшості північних та центральних областей 4 – 9 градусів.

На високогір'ї Карпат 19 – 21 квітня часом невеликий сніг. Температура вночі 2 – 8 морозу, вдень близько 0,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, метеорологиня Віра Балабух розповіла, що аномально різкі зміни температури повітря, як в сторону підвищення, так і зниження, надалі малоймовірні.

До речі, якою буде погода до кінця весни, чи чекати сильної спеки влітку, якими будуть наступні зими в Україні – уже незабаром читайте інтерв'ю на сайті 24 Каналу.