С чем была связана такая аномальная жара, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
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Такая температура характерна для летних месяцев
Метеоролог отметила, что первая половина апреля была аномально теплой. Особенно удивила погода в конце марта и в начале второго месяца весны.
Максимальная температура воздуха достигала +25 и даже в отдельных районах +29 градусов тепла, и была на 10 – 15 градусов выше климатической нормы,
– подчеркнула Вера Балабух.
Также добавила, что такая температура характерна для летних месяцев. Обусловлена она была мощным выносом субтропического воздуха, который принес к нам не только летнее тепло, но и пыль из Сахары.
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Какая будет погода до конца апреля
- Эксперт отметила, что синоптическая ситуация меняется. Далее нас ждут погодные качели и очередные аномалии.
- С середины апреля и в течение следующей недели погоду будут предопределять уже арктические воздушные массы. Они ощутимо снизят температуру воздуха, особенно максимальную. Станет существенно ниже нормы. Однако, минимальная температура воздуха, несмотря на такой мощный поток холода, останется почти в пределах нормы
- "В некоторых районах, особенно на Западе Украины, ночные температуры опустятся ниже нуля, будут наблюдаться заморозки, снежная крупа, мокрый снег", – рассказала Балабух.
- Добавила, что в целом такая погода является типичной для этого периода года. Как раз нетипичными являются такие очень высокие температуры, практически летние, которые были в начале месяца.