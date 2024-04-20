Небо над Украиной будет покрыто облаками. Во всех регионах ожидаются осадки, однако на западе Украины ночью обойдется без дождя.

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Какой будет погода в Украине

В западных регионах днем прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +9...+14 градусов тепла.

На остальной территории умеренные дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди. Кроме этого, днем на Левобережье ожидаются грозы.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях ночью будет +3...+8 градусов тепла, днем +7...+12 градусов, на остальной территории ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов, в восточной части до 23 с отметкой "+".

Ветер северный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области ожидается значительный дождь. Ветер северо-восточный️, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8 градусов тепла, днем +7...+12 градусов. Зато в Киеве ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9 градусов тепла.

21 апреля по Киеву и Киевской области ожидается значительный дождь. Уровень опасности – желтый.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +7...+9

Ужгород – +13...+15

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +7...+9

Винница – +8...+10

Одесса – +14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – +15...+17

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +11...+13

Сумы – +16...+18

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22



Прогноз погоды на 21 апреля / Укргидрометцентр