Небо над Украиной будет покрыто облаками. Во всех регионах ожидаются осадки, однако на западе Украины ночью обойдется без дождя.

Смотрите также Погода на май: ждать ли сильной жары в последний месяц весны

Какой будет погода в Украине

В западных регионах днем прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +9...+14 градусов тепла.

На остальной территории умеренные дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди. Кроме этого, днем на Левобережье ожидаются грозы.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях ночью будет +3...+8 градусов тепла, днем +7...+12 градусов, на остальной территории ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов, в восточной части до 23 с отметкой "+".

Ветер северный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области ожидается значительный дождь. Ветер северо-восточный️, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8 градусов тепла, днем +7...+12 градусов. Зато в Киеве ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9 градусов тепла.

21 апреля по Киеву и Киевской области ожидается значительный дождь. Уровень опасности – желтый.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +7...+9
  • Ужгород – +13...+15
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +7...+9
  • Винница – +8...+10
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +6...+8
  • Чернигов – +11...+13
  • Сумы – +16...+18
  • Полтава – +15...+17
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +20...+22

Прогноз погоды на 21 апреля
Прогноз погоды на 21 апреля / Укргидрометцентр