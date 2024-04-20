Небо над Україною буде вкрито хмарами. У всіх регіонах очікуються опади, однак на заході України вночі обійдеться без дощу.
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Якою буде погода в Україні
У західних регіонах вдень прогнозують невеликий дощ. Температура повітря вночі +1...+6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +9...+14 градусів тепла.
На решті території помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі. Крім цього, вдень на Лівобережжі очікуються грози.
Синоптики прогнозують, що температура повітря у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі буде +3...+8 градусів тепла, вдень +7...+12 градусів, на решті території вночі +8...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів, у східній частині до 23 з позначкою "+".
Вітер північний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Якою буде погода у Києві та області
У Києві та на Київщині очікується значний дощ. Вітер північно-східний️, 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду.
Температура вночі +3...+8 градусів тепла, вдень +7...+12 градусів. Натомість в Києві вночі +5...+7 градусів, вдень +7...+9 градусів тепла.
21 квітня по Києву та Київській області очікується значний дощ. Рівень небезпечності – жовтий.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +7...+9
- Ужгород – +13...+15
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +11...+13
- Тернопіль – +11..+13
- Чернівці – +11...+13
- Хмельницький – +11…+13
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – +11...+13
- Житомир – +7...+9
- Вінниця – +8...+10
- Одеса – +14...+16
- Миколаїв – +13...+15
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +6...+8
- Чернігів – +11...+13
- Суми – +16...+18
- Полтава – +15...+17
- Дніпро – +15...+17
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +20..+22
Прогноз погоди на 21 квітня / Укргідрометцентр