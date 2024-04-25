Каким же может будет это лето в Украине, ожидается ли сильная жара, в интервью 24 Канал рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
Обратите внимание Температура на 10 – 15 градусов выше нормы: с чем связана аномальная жара в апреле
Какая будет погода летом
"Согласно тем расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что лето в Украине может быть теплым, но не жарким", – подчеркнула метеоролог.
Добавила, что средняя за сезон температура воздуха, вероятно, на 1 – 2 градуса превысит норму. В течение сезона будут преобладать воздушные массы с Атлантики. Они будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.
Периоды длительной жаркой погоды маловероятны,
– отметила Вера Балабух.
В то же время добавила, очевидно, что все же небесная канцелярия сейчас играет в команде за Украину.
"Мы видим, что погодные условия зимой были для нас чрезвычайно благоприятны. Даже весной к нам пришло лето, которое нам очень помогло сэкономить тепло и электроэнергию. Есть надежда, что и летом не будет большой жары, чтобы не перегрузить нашу энергосистему", – отметила спикер.
Интересно "Погода возвращается к норме": будет ли резкое потепление уже скоро
Какая будет погода в мае
- Вера Балабух также рассказала, какая погода ожидается в последний месяц этой весны.
- Отметила, что по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины. На остальной территории – в пределах нормы.
- Также эксперт ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее последнего месяца весны.
- "Это маловероятно. А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины. Ведь средняя температура мая на значительной территории страны – в пределах 15 – 18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов", – подчеркнула Балабух.