Розповідаємо, де у чоловіка можуть перевіряти військово-облікові документи та на яких підставах. Також важливо знати, коли вас можуть доставити у Центр комплектування.

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Вимоги до військовозобов'язаних

Усі чоловіки в Україні віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану та мобілізації зобов'язані носити з собою військово-облікові документи (ВОД). Вони мають демонстувати їх на вимогу уповноважених представників ТЦК, поліцейських або співробітників Держприкордонслужби.

Де можуть перевіряти документи

Право на перевірку військово-облікових документів під час мобілізації у чоловіків призовного віку мають лише ті представники ТЦК, які уповноважені вручати повістки.

Перевірка ВОД може здійснюватись:

у прикордонній смузі;

у контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України — представниками Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) – уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

Що саме перевіряють

Передусім уповноважені мають встановити приналежність громадян щодо військового обов'язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з даними Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних Оберіг.

Для цього представники ТЦК, Держприкордонслужби та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до реєстру Оберіг.

Коли можуть доставити до ТЦК

Якщо ж у ході перевірки буде встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку, затверджені постановою Кабміну № 1487 або Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію; або ж буде виявлено розбіжності військово-облікового документа з даними у реєстрі Оберіг, чоловіку запропонують супровід до ТЦК для уточнення персональних даних, взяття на військовий облік та проходження медичного огляду ВЛК. А тому спершу громадянину вручать повістку.

У випадку відмови, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.