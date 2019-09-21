Є свої таємниці, – Пристайко про "український скандал" у США й розмову Трампа з Зеленським

Глава українського МЗС заперечує, що під час телефонної розмови українського й американського лідерів останній намагався тиснути на свого колегу. Трамп і Зеленський мали дружній та довгий діалог.

Так, "український скандал", що виник у США зі свого боку прокоментував очільник зовнішньополітичного відомства України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Громадському".

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Водночас, він підтвердив інформацію про те, що Україну активно намагаються втягнути у протистояння між республіканцями і демократами в США.

Ті люди, які займаються українсько-американськими відносинами, розуміють, що ми завжди намагалися цінувати допомогу від обох партій, ця допомога дозволяла нам гарантувати, що зі зміною адміністрації в нас не зміняться пріоритеті у відносинах зі США. Україна цінує підтримку президентів США, Конгресу, але це не означає, що українська влада хоче допомогти якійсь партії,

– наголосив він.

Також Пристайко додав про те, що очільник Білого дому неодноразово цікавився, чи тиснуть на Україну у цьому плані.

"Цікавиться президент Трамп, цікавиться його радник Джуліані, цікавляться газети, демократи, республіканці, чи на Україну тиснуть. Я хочу сказати, що ми незалежна держава, в нас є свої таємниці", — зазначив Пристайко.

Він додав, що Зеленський має право, аби зміст його розмови з іншим президентом залишився в таємниці, а американські слідчі мають повне право "діставати" цю інформацію у США.

Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Була розмова, розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, була дружня, і вона торкалася багатьох питань, іноді на які треба було мати доволі серйозні відповіді,

– резюмував Пристайко.

Що відомо про тедефонні розмови між Зеленським і Трампом?Наприкінці липня Трамп і Зеленський провели розмову телефоном, обговоривши співпрацю між державами. Ця розмова лідерів України та США була другою. Вперше Дональд Трамп зателефонував Зеленському після перемоги останнього на президентських виборах.



Український гарант своєю чергою одразу після своєї інавгурації висловив бажання зустрітися з Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Трамп тоді запросив Зеленського відвідати Вашингтон з офіційним візитом.