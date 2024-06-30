Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Зауважимо, що тривога у місті та області триває вже понад 10 годин.

Дивіться також Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії

У Харкові чули вибух

Повітряну тривогу в області оголосили ще о 05:18. Орієнтовно о 15:47 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння зі сходу. Орієнтовно о 16:25 мер міста Ігор Терехов написав, що у місті чули вибух.

У Харкові чутно вибух. Будьте обережні,

– йдеться у повідомленні.