Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Заметим, что тревога в городе и области продолжается более 10 часов.

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В Харькове слышали взрыв

Воздушная тревога в области была объявлена ​​еще в 05:18. Ориентировочно в 15:47 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения с востока. Ориентировочно в 16:25 мэр города Игорь Терехов написал, что в городе слышали взрыв.

В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

Соответствующую информацию подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он обратился к местным и призвал их находиться в укрытиях.

По его словам, в результате удара по Харькову возник пожар гражданского нежилого здания. Пока известно о пяти раненых, среди которых - ребенок.

Продолжается ликвидация последствий и осмотр повреждений. Как рассказал Терехов, было попадание КАБа в почти центре города, в гражданское предприятие, на месте есть пожар.

"Младенец восьми месяцев и пятеро взрослых пострадали в результате террористического удара по Харькову. Горят 7 машин пострадавшего предприятия", – сообщил он.

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Вчера, 29 июня, в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что около 15:50 российские войска нанесли авиационный удар по центру города Дергачи Харьковской области. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура.

Также в результате атаки пострадали три человека. Двое мужчин, 68 и 75 лет, получили обломочные ранения и были госпитализированы в больницу. 71-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.