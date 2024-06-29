Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Заметим, что взрыв прогремел во время воздушной тревоги.

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В Харькове прогремели взрывы

В Харьковской области ориентировочно в 13:42 раздалась воздушная тревога, тогда была угроза баллистического вооружения, и с тех пор тревога пока не прекращалась. Уже в 15:52 Воздушные силы известили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Через несколько минут, к сожалению, стало известно о взрыве.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении.

Через несколько минут до взрыва мониторинговые каналы также сообщали об угрозе удара КАБом. Добавим, что на 16:10 в Харькове и области до сих пор объявлена ​​воздушная тревога, поэтому призываем находиться в укрытиях.

Впоследствии начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты нанесли удары КАБами по Дергачам. Есть повреждения частных домов. В то же время, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Есть угроза повторных ударов. Находитесь в укрытиях,

– добавил он.

Соответствующую информацию подтвердил и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Сейчас известно о двух пострадавших - 71-летней женщине, у нее острая реакция на стресс, и 75-летний мужчина, у которого взрывное ранение.

Таким образом, вражеские удары пришлись по частным и многоквартирным домам, а также по гражданскому предприятию.