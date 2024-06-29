Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що вибух пролунав під час повітряної тривоги.
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У Харкові прогриміли вибухи
У Харківській області орієнтовно о 13:42 пролунала повітряна тривога, тоді була загроза балістичного озброєння, і з того часу тривога поки не припинялася. Вже о 15:52 Повітряні сили сповістили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.
Через кілька хвилин, на жаль, стало відомо про вибух.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,
– йдеться у повідомленні.
За декілька хвилин до вибуху моніторингові канали також повідомляли про загрозу удару КАБом. Додамо, що станом на 16:10 у Харкові та області досі оголошена повітряна тривога, тому закликаємо перебувати в укриттях.
Згодом начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти завдали ударів КАБами по Дергачах. Є пошкодження приватних будинків. Водночас інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється.
Є загроза повторних ударів. Перебувайте в укриттях,
– додав він.