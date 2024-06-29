Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Перед цим Повітряні сили повідомляли про небезпеку.

Дивіться також Ракета влучила в лічених метрах: який має вигляд другий день народження звичайних жителів

У Запоріжжі прогримів потужний вибух

Орієнтовно о 14:25 пролунав сигнал повітряної тривоги для Запоріжжя та області. Через кілька хвилин у Повітряних силах уточнили про загрозу балістичного озброєння зі сходу. На жаль, вже о 14:31 жителі міста почули гучний звук.

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

Як повідомляють моніторингові канали, ворог запустив балістику у бік прифронтових областей з території Ростовської області Росії. Наразі загроза триває для областей, у яких оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські загарбники для удару по місту використали Іскандер-М. Також є інформація, що атакували з території Таганрогу, що у Росії.