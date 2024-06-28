Противник в очередной раз совершает воздушный террор против харьковчан.

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Взрывы в Харькове

Около 9:22 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области. Уже через минут восемь в городе раздавались взрывы.

Следует отметить, что обстрелы Харькова не прекращаются. Кроме того, враг цинично "испытывает" на гражданских свое новое оружие. Лишь вчера Россия днем ​​атаковала город новыми ФАБами.

По данным следствия, около 15:00 оккупанты нанесли авиаудары по Киевскому району. Повреждены частные дома, корпуса и общежития вуза, а также здание ГСЧС. Пострадали пять человек.

Установлено, что российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Предварительно атаки были совершены из Майского Белгородской области.

Одна из ФАБ-500 из УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала. В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, он, к счастью, не пострадал.

Справка: ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые использовали ранее.