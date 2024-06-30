Президент Зеленский дал интервью Труди Рубин, колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer. Журналиста поинтересовалась у политика, как Украина может преодолеть преимущество россиян в количестве людей и оружия.

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Во-первых, давайте приведем пример с людьми. Действительно, у них гораздо большее количество людей. Действительно, мы бережем своих людей больше их. Действительно, у нас не будет людей больше чем у россиян. Но в этом всем мы должны посмотреть, что сегодня погибают 1 украинец на 6 россиян. У нас была статистика – 1 к 4, а сейчас на Харьковском, Покровском направлениях цифры 1 к 6. Я веду не к тому, что мы должны воевать до конца, что нам хватит людей. Я просто хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей в России правы, но это другая война. Война технологическая. Кто более технологичен, тот будет побеждать,

– ответил Зеленский.