Есть свои тайны, – Пристайко об "украинском скандале" в США и разговоре Трампа с Зеленским

Глава украинского МИД отрицает, что во время телефонного разговора украинского и американского лидеров последний пытался давить на своего коллегу. Трамп и Зеленский имели дружеский и долгий диалог.

Так, возникший в США "украинский скандал" со своей стороны прокомментировал глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадскому".

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Вместе с тем, он подтвердил информацию о том, что Украину активно пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

Те люди, которые занимаются российско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США. Украина ценит поддержку президентов США, Конгресса, но это не означает, что украинская власть хочет помочь какой-то партии,

– подчеркнул он.

Также добавил Пристайко о том, что глава Белого дома неоднократно интересовался, давят ли на Украину в этом плане.

"Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы, давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны", — отметил Пристайко.

Он добавил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право "доставать" эту информацию в США.

Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы,

– резюмировал Пристайко.

Что известно о тедефонных разговорах между Зеленским и Трампом? В конце июля Трамп и Зеленский провели беседу по телефону, обсудив сотрудничество между государствами. Этот разговор лидеров Украины и США был вторым. Впервые Дональд Трамп позвонил Зеленскому после победы последнего на президентских выборах.



Украинский гарант в свою очередь сразу после своей инаугурации выразил желание встретиться с Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Трамп тогда пригласил Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.