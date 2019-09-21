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      Есть свои тайны, – Пристайко об "украинском скандале" в США и разговоре Трампа с Зеленским

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Укринформ

      Глава украинского МИД отрицает, что во время телефонного разговора украинского и американского лидеров последний пытался давить на своего коллегу. Трамп и Зеленский имели дружеский и долгий диалог.

      Так, возникший в США "украинский скандал" со своей стороны прокомментировал глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадскому".

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      Вместе с тем, он подтвердил информацию о том, что Украину активно пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

      Те люди, которые занимаются российско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США. Украина ценит поддержку президентов США, Конгресса, но это не означает, что украинская власть хочет помочь какой-то партии,
      – подчеркнул он.

      Также добавил Пристайко о том, что глава Белого дома неоднократно интересовался, давят ли на Украину в этом плане.

      "Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы, давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны", — отметил Пристайко.

      Он добавил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право "доставать" эту информацию в США.

      Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы,
      – резюмировал Пристайко.

      Что известно о тедефонных разговорах между Зеленским и Трампом? В конце июля Трамп и Зеленский провели беседу по телефону, обсудив сотрудничество между государствами. Этот разговор лидеров Украины и США был вторым. Впервые Дональд Трамп позвонил Зеленскому после победы последнего на президентских выборах.

      Украинский гарант в свою очередь сразу после своей инаугурации выразил желание встретиться с Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Трамп тогда пригласил Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп МИД Украины Вадим Пристайко Новости Украины Новости политики
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