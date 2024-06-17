Как изменились цены на коммунальные услуги

Больше всего подорожала электроэнергия – на 69,7%. С начала июня он составляет уже 4,32 гривны за киловатт-час. Такая цена будет действовать до 1 мая 2025 года.

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Также, по данным Госстата, подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

уборка мусора – на 2%.

Заметьте! В то же время тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне.

Что будет с тарифами на воду и газ

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне:

Водоснабжение

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, в комментарии для 24 Канала ранее сообщал, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, однако он еще не принят. Согласно проекту НКРЭКУ, поставщики холодной воды должны были пройти первый этап повышения стоимости тарифа еще с 1 апреля, а второй – с 1 июля.

Однако в некоторых регионах цены уже успели несколько измениться. В частности, в "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, составляя 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, достигнув 31,15 гривны.

Заметьте! В начале 2024 года в Нововолынске и в "Бориспольводоканале" также было решено повысить тарифы на воду

Газ

Стоимость газа для бытовых потребителей не менялась в течение двух последних сезонов. В частности, стоимость газа в компании "Нафтогаз", которая сейчас обслуживает 98% потребителей, остается на уровне 7,96 гривны за кубометр.

В то же время в других поставляющих наблюдается следующая стоимость: