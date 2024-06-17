Як змінились ціни на комунальні послуги
Найбільше подорожчала електроенергія – на 69,7%. З початку червня він становить вже 4,32 гривні за кіловат-годину. Така ціна буде чинна до 1 травня 2025 року.
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Також, за даними Держстату, подорожчали:
- послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,9%;
- утримання та ремонт житла – на 3,5%;
- прибирання сміття – на 2%.
Що буде з тарифами на воду та газ
Водночас тарифи відразу на низку позицій залишилися на колишньому рівні:
- Водопостачання
Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, в коментарі для 24 Каналу раніше повідомляв, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, однак його ще не ухвалено. Згідно з проєктом НКРЕКП, постачальники холодної води мали пройти перший етап підвищення вартості тарифу ще з 1 квітня, а другий – з 1 липня.
Проте, у деяких регіонах ціни вже встигли дещо змінитися. Зокрема, у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, становлячи 19,63 гривні. У будинках з лічильниками тариф підвищився на 6%, досягнувши 31,15 гривні.
- Газ
Вартість газу для побутових споживачів не змінювалась протягом двох останніх сезонів. Зокрема, вартість газу у компанії "Нафтогаз", яка зараз обслуговує 98% споживачів залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр.
Водночас в інших постачальних спостерігається наступна вартість: