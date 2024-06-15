В каких странах украинцев больше всего

По данным Евростата, по состоянию на конец марта 2024 года, 4,2 миллиона украинцев, которые выехали из Украины в результате войны в страны Евросоюза, имели статус временной защиты.

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Приняли наибольшее количество украинцев такие государства:

Германия – 1,3 миллиона человек, 30,9% от общего количества,

– 1,3 миллиона человек, 30,9% от общего количества, Польша – 955 тысяч человек, 22,7% от общего количества,

– 955 тысяч человек, 22,7% от общего количества, Чехия – 364 тысячи человек, 8,7% от общего количества.

Заметьте! Количество украинских граждан в 9 странах Евросоюза уменьшилось, в частности в Чехии (-20 700 человек), Швеции (-9 960 человек), Австрии (-9 130 человек), Дании (-5 385 человек) и Польше (-1 680 человек).

Какова общая стоимость коммунальных услуг

Проанализировав стоимость коммунальных услуг, самая высокая общая цена по Европе, которую нужно потратить на свет, воду и прочее, – в Австрии, Германии, Латвии, Чехии и Эстонии.

В среднем в этих странах нужно отдать от 265 евро до 335 евро ежемесячно – по среднему банковскому курсу евро в Украине это от 11 170 гривен до 14 619 гривен.

К странам, где придется оплачивать за ЖКУ меньше всего, входят Украина, Албания, Мальта, Исландия и Швеция.

Там за коммунальные услуги надо заплатить в среднем от 75 евро до почти 100 евро, то есть где-то от 3 270 гривен до 4 347 гривен.

Цена коммунальных услуг в ЕС и Украине / Инфографика 24 Канала

Как мы рассчитывали стоимость за коммунальные услуги Для сравнения взяты такие категории коммунальных услуг, как электроэнергия, отопление, охлаждение, вода и мусор для квартиры, площадью 85 квадратных метров. Общая стоимость на услуги взята с сайта Для сравнения взяты такие категории коммунальных услуг, как электроэнергия, отопление, охлаждение, вода и мусор для квартиры, площадью 85 квадратных метров. Общая стоимость на услуги взята с сайта Numbeo , который определяет индекс качества жизни в разных странах, опираясь на комментарии местного населения.

Где стоимость света самая дорогая

По данным Евростата на конец 2023 года, среди тройки европейских стран, где цена за электроэнергию существеннее всего: Германия, Ирландия и Бельгия.

За киловатт там придется заплатить ориентировочно от 0,40 евро до 0,37 евро. А по среднему банковскому курсу евро, по состоянию на 11 июня, это от 17 до 16 гривен за киловатт-час.

В то же время в десятку входят Лихтенштейн, Дания, Кипр, Италия, Чехия и Латвия. Цена за киловатт колеблется от 0,35 евро до 0,27 евро – это от 15 гривен до почти 12 гривен.

Цена электроэнергии в ЕС и Украине / Инфографика 24 Канала

Где стоимость самая дешевая

Еще до повышения тарифа на свет в Украине была самая дешевая электроэнергия для бытового потребителя среди других европейских стран – 0,06 евро, то есть 2,64 гривны за киловатт-час.

Цены за свет в Черногории и Боснии и Герцеговине тоже одни из самых низких на сегодня и составляют 0,08 и 0,09 евро, или 3,4 гривны и почти 4 гривны.

Напоминаем! С 1 июня 2024 года в Украине повысили тариф на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт. Все из-за серьезных повреждений и разрушений в результате атак россиян на энергосистему страны. Несколько дней назад в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Россия разрушила 50% украинской способности генерации электроэнергии.

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал, что нынешняя стоимость за электроэнергию в Украине уже выровняется, а в некоторых случаях даже дороже, чем в некоторых европейских странах.

Олег Попенко Председатель союза потребителей коммунальных услуг Например, Сербия, Венгрия и Косово. В этих странах можно купить электроэнергию или почти на уровне, или дешевле, чем в Украине.

В то же время украинская средняя заработная плата гораздо меньше, чем в европейских странах. И учитывая это, стоит подсчитать сколько украинский и европейский потребитель сможет купить электроэнергии на свою зарплату.

Мы увидим по этому коэффициенту, что в европейских странах потребитель на среднюю заработную плату может купить гораздо больше электроэнергии, чем в Украине,

– добавляет эксперт.

По словам Попенко, в европейских странах средние платежки за коммунальные услуги составляют где-то от 8% до 12% от средней заработной платы жителей. В то же время в Украине этот показатель гораздо больше.

Важно! Согласно пояснительной записке к госбюджету на 2024 год, средняя заработная плата в Украине составит 21 809 гривен. Например, в Румынии средняя заработная плата, по данным Numbeo, после уплаты налогов составляет почти 807 евро, то есть чуть больше, чем 35 000 гривен, а в Польше этот показатель еще выше – 1,3 тысячи евро, то есть более 56 000 гривен.