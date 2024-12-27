Как вырастет тариф на электроэнергию зимой
Тариф на электроэнергию этой зимой расти не будет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
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Напомним! Тариф на электроэнергию вырос в этом году. Ранее он составлял 2,64 гривны за киловатт-час.
Согласно решению правительства, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет меняться до мая 2025 года. То есть, он и в дальнейшем составит – 4,32 гривны за киловатт-час.
Обратите внимание! Часть украинцев имеет возможность платить за электроэнергию меньше. Речь идет о владельцах электроотопительных установок и двухзонных счетчиков.
Как подорожает газ с 1 января 2025 года
Тариф на газ для бытовых потребителей зависит, в частности, от регулятора. Украинцы, которых обслуживает "Нафтогаз", платят 7,96 гривны за кубометр.
У других компаний тариф варьируется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.
Обратите внимание! Тариф на доставку газа рассчитывается отдельно.