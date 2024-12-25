На сколько подорожает электроэнергия в январе

С 1 января 2025 года электроэнергия дорожать не будет. Более того, этот тариф будет неизменным до конца апреля 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Есть граждане, которые могут платить за электроэнергию вдвое меньше. Речь идет, в частности, о владельцах двухзонных счетчиков. Дело в том, что для них тариф делится на части:

с 7:00 до 23:00 действует дневной тариф – потребителю нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час;

действует дневной тариф – потребителю нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час; с 23:00 до 7:00 – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час.

Кто еще может платить за электроэнергию вдвое меньше

Владельцы электроотопительных установок могут платить за электроэнергию 2,64 гривны за киловатт-час. Такой льготный тариф действует при условии, что они потребляют в месяц менее 2 000 киловатт-часов.

Обратите внимание! Льготный тариф для владельцев электроотопительных установок действует в течение отопительного сезона (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года).