На скільки подорожчає електроенергія у січні

З 1 січня 2025 року електроенергія дорожчати не буде. Щобільше, цей тариф буде незмінним до кінця квітня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Є громадяни, що мажуть платити за електроенергію вдвічі менше. Йдеться, зокрема, про власників двозонних лічильників. Річ у тім, що для них тариф ділиться на частини:

з 7:00 до 23:00 діє денний тариф – споживачу потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину;

діє денний тариф – споживачу потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину; з 23:00 до 7:00 – нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Хто ще може платити за електроенергію вдвічі менше

Власники електроопалювальних установок можуть платити за електроенергію 2,64 гривні за кіловат-годину. Такий пільговий тариф діє за умови, що вони споживають на місяць менш як 2 000 кіловат-годин.

Зверніть увагу! Пільговий тариф для власників електроопалювальних установок діє протягом опалювального сезону (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року).