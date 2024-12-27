Як зросте тариф на електроенергію взимку

Тариф на електроенергію цієї зими зростати не буде, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Нагадаємо! Тариф на електроенергію зріс цьогоріч. Раніше він складав 2,64 гривні за кіловат-годину.

Відповідно до рішення уряду, тариф на електроенергію для побутових споживачів не буде змінюватись до травня 2025 року. Тобто, він і надалі складатиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Частина українців має змогу платити за електроенергію менше. Йдеться про власників електроопалювальних установок і двозонних лічильників.

Як подорожчає газ з 1 січня 2025

Тариф на газ для побутових споживачів залежить, зокрема, від регулятора. Українці, яких обслуговує "Нафтогаз", сплачують 7,96 гривні за кубометр.

У інших компаній тариф варіюється в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Тариф на доставку газу розраховується окремо.