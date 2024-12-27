Як виявити несправність лічильника

Виявити несправність лічильника можна своєчасно, якщо звернути увагу на певні ознаки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Вихід з ладу приладу обліку не призводить до зупинки електропостачання, але може призвести до помилок у підрахунку електроенергії,

– йдеться в повідомленні ДТЕК.

Які ознаки несправності лічильника:

некоректно відображаються дата чи час;

на дисплеї лічильника відображається помилка (наприклад, напис "ERROR");

підрахунок витраченої електроенергії зупинився (попри те, що ви продовжуєте її використовувати);

світіння певних індикаторів;

не працює перемикач тощо.

Зверніть увагу! Лічильник не можна ремонтувати самостійно. Втручатись у роботу пристрою взагалі незаконно, за це служби мають право виписати штраф. Якщо ви помітили несправність, потрібно звернутись у спеціальну службу і викликати фахівця.