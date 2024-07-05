Воздушные силы предупредили об опасности. Что уже известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

23:37, 5 июля Сумы – в укрытие!

23:33, 5 июля Миргород – в укрытие!

23:31, 5 июля Группа направляется на Миргород.

Вторая группа направляется северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.

Третья группа на севере от Сум. Курс юго-западный.

Четвертая группа направляется с Херсонщины. Направление северо-западное.

23:13, 5 июля "Шахеды" из Херсонской области. Курс северо-западный.