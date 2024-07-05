Воздушные силы предупредили об опасности. Что уже известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал.

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23:37, 5 июля

Сумы – в укрытие!

23:33, 5 июля

Миргород – в укрытие!

23:31, 5 июля

  • Группа направляется на Миргород.
  • Вторая группа направляется северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.
  • Третья группа на севере от Сум. Курс юго-западный.
  • Четвертая группа направляется с Херсонщины. Направление северо-западное.
23:13, 5 июля

"Шахеды" из Херсонской области. Курс северо-западный.

22:43, 5 июля

"Шахеды" на Сумщине. Курс юго-западный.