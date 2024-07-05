Воздушные силы предупредили об опасности. Что уже известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне ударили по Днепру ракетами и дронами: жуткие фото после атаки
23:37, 5 июля
Сумы – в укрытие!
23:33, 5 июля
Миргород – в укрытие!
23:31, 5 июля
- Группа направляется на Миргород.
- Вторая группа направляется северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.
- Третья группа на севере от Сум. Курс юго-западный.
- Четвертая группа направляется с Херсонщины. Направление северо-западное.
23:13, 5 июля
"Шахеды" из Херсонской области. Курс северо-западный.
22:43, 5 июля
"Шахеды" на Сумщине. Курс юго-западный.