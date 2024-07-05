Повітряні сили попередили про небезпеку. Що вже відомо про чергову російську атаку, передає 24 Канал.

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23:37, 5 липня

Суми в укриття!

23:33, 5 липня

Миргород – в укриття!

23:31, 5 липня

  • Група прямує на Миргород.
  • Друга група прямує північно-східніше Полтави. Курс південно-західний.
  • Третя група на півночі від Сум. Курс південно-західний.
  • Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно-західний.
23:13, 5 липня

"Шахеди" з Херсонщини. Курс північно-західний.

22:43, 5 липня

"Шахеди" на Сумщині. Курс південно-західний.