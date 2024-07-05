Повітряні сили попередили про небезпеку. Що вже відомо про чергову російську атаку, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

23:37, 5 липня Суми в укриття!

23:33, 5 липня Миргород – в укриття!

23:31, 5 липня Група прямує на Миргород.

Друга група прямує північно-східніше Полтави. Курс південно-західний.

Третя група на півночі від Сум. Курс південно-західний.

Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно-західний.

23:13, 5 липня "Шахеди" з Херсонщини. Курс північно-західний.