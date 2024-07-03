Унаслідок обстрілу в місті є декілька пошкоджених об'єктів. На жаль, відомо також про загиблих.

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Відомо про 3 загиблих у Дніпрі

Наразі відомо, що у місті зазнали ушкоджень торговий центр, медзаклад та заправка. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що після обстрілу виникло декілька загорянь.

Так зараз виглядає один з торговельних центрів міста. Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію. Всі наслідки наразі з'ясовуються,

– написав Микола Лукашук.

На жаль, наразі також є інформація про 3 загиблих.

На жаль, є загиблі цивільні…,

– написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Повідомляється також про щонайменше 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Додамо, що вранці Повітряні сили попереджали Дніпро та область про рух ракет та дронів. О 8:45 у місті почули перший вибух, а згодом – ще декілька. Загалом зафіксували приблизно 10 вибухів.

Наслідки атаки по Дніпру / Фото Миколи Лукашука