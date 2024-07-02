У Дніпропетровській ОВА повідомили, що в районному центрі внаслідок атаки 2 липня ворога багато руйнувань. Також ворог вдарив по Дніпру 1 липня, пошкодивши супермаркет.

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Які наслідки атаки росіян на Нікополь

У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев'ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу,

– заявили в ОВА.

За даними військової адміністрації, у місті:

пошкоджене житло місцевих, заклади освіти, амбулаторія,

зачепило магазини, салон краси та авто.

У ОВА наголосили, що окупанти мають відповісти за такі злочини.

Наслідки атаки на Нікополь / Фото ОВА

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих людей.

Варто зазначити, що окупанти у Нікополі 29 травня влучили дроном по швидкій. На жаль, загинув водій, зазнала поранень працівниця медичної служби.