В Днепропетровской ОВА сообщили, что в районном центре в результате атаки 2 июля врага много разрушений. Также враг ударил по Днепру 1 июля, повредив супермаркет.
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Какие последствия атаки россиян на Никополь
В Никополе из-за атаки россиян погибли две женщины – 61 и 86 лет. Предварительно, в городе и девять раненых. Среди них – ребята 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь,
– заявили в ОВА.
По данным военной администрации, в городе:
- повреждено жилье местных, учебные заведения, амбулатория,
- задело магазины, салон красоты и авто.
В ОВА отметили, что оккупанты должны ответить за такие преступления.
Последствия атаки на Никополь / Фото ОВА
Стоит отметить, что оккупанты в Никополе 29 мая попали дроном по скорой. К сожалению, погиб водитель, получила ранения работница медицинской службы.