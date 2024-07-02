В Днепропетровской ОВА сообщили, что в районном центре в результате атаки 2 июля врага много разрушений. Также враг ударил по Днепру 1 июля, повредив супермаркет.

Смотрите также Спас более 200 военных: на войне погиб медик и волонтер из Британии Питер Фуше

Какие последствия атаки россиян на Никополь

В Никополе из-за атаки россиян погибли две женщины – 61 и 86 лет. Предварительно, в городе и девять раненых. Среди них – ребята 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь,

– заявили в ОВА.

По данным военной администрации, в городе:

повреждено жилье местных, учебные заведения, амбулатория,

задело магазины, салон красоты и авто.

В ОВА отметили, что оккупанты должны ответить за такие преступления.

Последствия атаки на Никополь / Фото ОВА

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным погибших людей.

Стоит отметить, что оккупанты в Никополе 29 мая попали дроном по скорой. К сожалению, погиб водитель, получила ранения работница медицинской службы.