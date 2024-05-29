В результате попадания дрона водитель погиб, а работница медицинской службы, которая находилась на пассажирском сиденье, получила ранения.
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Оккупанты ударили дроном по медикам
Чрезвычайники, прибывшие на вызов, немедленно транспортировали женщину в медицинское учреждение. Кроме того, в полиции сообщают, что взрыв повредил гражданские здания и транспортные средства.
От попадания дрона погиб водитель "скорой" / Фото МВД Украины
Также взрывной волной было частично повреждено остекление окон здания пожарно-спасательной части. Личный состав ГСЧС не пострадал.
Взрыв дрона ранил медицинскую работницу, сидевшую на пассажирском сиденье / Фото МВД Украины
Оккупанты не прекращают терроризировать мирное население Украины
- Утром 29 мая в Никополе вражеская артиллерия убила еще одного человека. 52-летний мужчина, который утром попал под артобстрел, умер в больнице. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- Также россияне в среду, 29 мая, обстреляли прифронтовой город Лиман в Донецкой области. Под удар попал микрорайон с жилой застройкой. В результате этой атаки были ранены восемь местных жителей.
- Сложная ситуация для гражданских также и на Харьковщине. Россияне терроризируют мирных жителей прифронтового Волчанска. Они не дают людям эвакуироваться, прикрываясь ими как живым щитом. В то же время, оккупанты не прекращают обстреливать город.
- Эвакуация из Волчанска сейчас практически невозможна. Но, несмотря на все, гражданских продолжают спасать. В самом Волчанске осталось сравнительно небольшое количество людей. По предварительным данным, там находится несколько десятков жителей. В основном это люди очень пожилого возраста. Также можно предположить, что остались "ждуны".
- В полиции Харьковской области рассказали о зверствах российских оккупантов в Волчанске. В частности, были зафиксированы случаи расстрелов мирных жителей, плен и допросы гражданских, а также использование дронов для убийств.