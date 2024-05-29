В результате попадания дрона водитель погиб, а работница медицинской службы, которая находилась на пассажирском сиденье, получила ранения.

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Чрезвычайники, прибывшие на вызов, немедленно транспортировали женщину в медицинское учреждение. Кроме того, в полиции сообщают, что взрыв повредил гражданские здания и транспортные средства.

От попадания дрона погиб водитель "скорой" / Фото МВД Украины

Также взрывной волной было частично повреждено остекление окон здания пожарно-спасательной части. Личный состав ГСЧС не пострадал.

Взрыв дрона ранил медицинскую работницу, сидевшую на пассажирском сиденье / Фото МВД Украины

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