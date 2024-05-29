Внаслідок влучання дрону водій загинув, а працівниця медичної служби, яка знаходилась на пасажирському сидінні отримала поранення.

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Надзвичайники, які прибули на виклик, негайно транспортували жінку до медичного закладу. Крім того, у поліції повідомляють, що вибух пошкодив цивільні будівлі та транспортні засоби.

Від влучання дрона загинув водій "швидкої" / Фото МВС України

Також вибуховою хвилею було частково пошкоджено скління вікон будівлі пожежно-рятувальної частини. Особовий склад ДСНС не постраждав.

Вибух дрона поранив медичну працівницю, що сиділа на пасажирському сидінні / Фото МВС України

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