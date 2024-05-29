Вдень 29 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Ворог постійно криє вогнем місто.

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У Харкові знову гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про серію вибухів у Харкові. Місцева влада поки не коментувала цього.

У Харкові було чути серію вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Також невідомо жодних деталей стосовно вибуху. Росія постійно завдає ударів по Харкову. А також 10 травня почала повторний наступ у Харківській області та рівняє з землею прикордонне місто Вовчанськ та села на околицях.

Вже через кілька хвилин Повітряні сили та моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль на Сумщині, яка рухалася у напрямку Харківської області.

Однак згодом стало відомо, що ракета припинила своє існування у межах Сумщини. Нагадуємо, що ракетна небезпека триває до відбою у визначених областях.