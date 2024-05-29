Про вибух у місті повідомив мер Харкова. Деталі про вибух у Харкові читайте далі в матеріалі.
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Вибух в Харкові
Російські війська жодного дня не припиняють терор Харкова та його населення. Так, сьогодні зранку там знову пролунав вибух.
Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 8:37.
Вже о 10:29 жителі міста почули звук вибуху. Про це в своєму телеграм-каналі написав Ігор Терехов, мер Харкова.
У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!,
– написав він.