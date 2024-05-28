Начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов повідомив, що хлопця вдалося впізнати за допомогою ДНК-експертизи, зразки для якої надала його мати. Наразі таким методом вдалося ідентифікувати 12 жертв.

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За ДНК впізнали тіло 17-річного хлопця

Під час розбору завалів на місці зруйнованого в результаті російського обстрілу гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові було виявлено тіло 17-річного Кирила. Хлопця вдалося впізнати за допомогою ДНК-експертизи, зразки для якої надала його мати.

Після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви. Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину – 16 людей,

– повідомив Болвінов.

Важливо! Начальник Слідчого управління звернувся до всіх, хто шукає своїх рідних і надав зразки ДНК для впізнання, із проханням звертатися за додатковою інформацією щодо результатів досліджень за номером: +380934943162.

На цей момент вдалося ідентифікувати 12 жертв ворожого удару за допомогою ДНК-експертизи. Особи ще двох загиблих були встановлені на місці трагедії.

Пошукова операція продовжується. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути тіла загиблих їхнім рідним. Всі дії спрямовані на те, щоб процес ідентифікації та повернення тіл відбувався максимально швидко.

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