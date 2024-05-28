Начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов сообщил, что парня удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы, образцы для которой предоставила его мать. Сейчас таким методом удалось идентифицировать 12 жертв.

Смотрите также На момент удара внутри было около 200 человек: все, что известно об ударе по Эпицентру в Харькове

По ДНК опознали тело 17-летнего парня

Во время разбора завалов на месте разрушенного в результате российского обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Харькове было обнаружено тело 17-летнего Кирилла. Парня удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы, образцы для которой предоставила его мать.

После этого на пепелище обнаружили останки еще одной жертвы. Остатки рабочей одежды указывают на то, что это один из работников гипермаркета. Идентификация продолжается. Количество жертв на эту минуту – 16 человек,

– сообщил Болвинов.

Важно! Начальник Следственного управления обратился ко всем, кто ищет своих родных и предоставил образцы ДНК для опознания, с просьбой обращаться за дополнительной информацией о результатах исследований по номеру: +380934943162.

На данный момент удалось идентифицировать 12 жертв вражеского удара с помощью ДНК-экспертизы. Личности еще двух погибших были установлены на месте трагедии.

Поисковая операция продолжается. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть тела погибших их родным. Все действия направлены на то, чтобы процесс идентификации и возвращения тел происходил максимально быстро.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: последние новости