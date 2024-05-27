Об этом Боррель заявил накануне Совета ЕС по иностранным делам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Стоит отметить, что российская армия атаковала "Эпицентр" в Харькове 25 мая.
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Боррель высказался об обстреле "Эпицентр" и ситуации на фронте
Главный дипломат ЕС говорит, что ситуация на поле боя в Украине "очень сложная". По словам Борреля, количество жертв растет с обеих сторон.
Россия усиливает бомбардировки украинских гражданских объектов и населения. Количество погибших растет на обоих фронтах, растет количество людей, которые погибают в результате боевых действий. Если вообще можно сказать, что бомбить супермаркет и гражданскую инфраструктуру, когда там находилось столько гражданских лиц, – это военные действия,
– сказал Жозеп Боррель.
Верховный представитель ЕС отметил, что атака на гипермаркет в Харькове является еще одним "примером военных преступлений и российских захватнических действий".
Что известно об ударе россиян по "Эпицентру" в Харькове
- В спальном районе Харькова днем 25 мая прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что гипермаркет "Эпицентр" получил серьезные повреждения в результате атаки КАБами.
- Во время нападения в гипермаркете было большое количество людей. В результате российская атака на "Эпицентр" привела к гибели по меньшей мере 14 человек и ранения 44 человек.
- В результате атаки масштабный пожар охватил площадь "Эпицентра" в 15 000 квадратных метров. Пожарные неутомимо работали в течение 16 часов, чтобы наконец взять пламя под контроль и потушить его.
- Позже Харьковская областная прокуратура обнародовала видеозапись с моментом взрыва, произошедшего в гипермаркете. На кадрах, обнародованных прокурорами, видно, что по меньшей мере 20 человек находились в непосредственной близости к эпицентру взрывов.
- В конце концов Харьковский городской совет 27 апреля объявил днем траура по жертвам атаки на харьковский "Эпицентр". В этот день приспустят государственный флаг с черной лентой, а также запретят развлекательную музыку в общественных местах. Это решение касается рынков, заведений торговли, общественного питания и тому подобное.