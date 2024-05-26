В результате российского удара по "Эпицентру" погибли и пострадали более десятков человек. На месте событий до сих пор продолжают поисково-спасательные работы.

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В Харькове объявили день траура 27 мая

В Харьковском городском совете отметили, что мэр Игорь Терехов объявил 27 мая День траура по погибшим в результате удара по гипермаркету "Эпицентр". Городской голова подписал соответствующее распоряжение, которое закрепляет это на официальном уровне.

В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой,

– говорится в заметке городского совета.

Кроме того, будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и тому подобное.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского удара по "Эпицентру" в Харькове.

Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове