Пожар после удара россиян по "Эпицентру" в Харькове 25 мая тушили около 16 часов. Поисково-спасательные работы в гипермаркете продолжаются до сих пор.

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Момент взрыва в "Эпицентре" в Харькове

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что проанализировали видео с камер наблюдения в "Эпицентре". Из кадров было установлено, что в эпицентре взрывов находилось по меньшей мере 20 человек.

Прокуратура также распространила кадры со взрывом в сеть. На видео можно увидеть, что российский обстрел произошел внезапно, а взрывов было несколько.

Взрыв внутри "Эпицентра" в Харькове 25 мая / Видео Харьковской областной прокуратуры

В Харьковской областной прокуратуре также сообщили, что, по состоянию на 20:11 26 мая, идентифицировано 11 жертв российской атаки, среди которых 12-летняя девочка и ее мама. Также найдено четыре фрагмента тел человека.

Сейчас без вести в результате обстрела "Эпицентра" в Харькове пропавшими считаются семь человек.

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