Пожежу після удару росіян по "Епіцентру" у Харкові 25 травня гасили близько 16 годин. Пошуково-рятувальні роботи у гіпермаркеті тривають і досі.

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Момент вибуху в "Епіцентрі" у Харкові

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що проаналізували відео з камер спостереження у "Епіцентрі". З кадрів було встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

Прокуратура також поширила кадри з вибухом у мережу. На відео можна побачити, що російський обстріл стався раптово, а вибухів було кілька.

Вибух всередині "Епіцентру" у Харкові 25 травня / Відео Харківської обласної прокуратури

У Харківській обласній прокуратурі також повідомили, що, станом на 20:11 26 травня, ідентифіковано 11 жертв російської атаки, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людини.

Наразі безвісти внаслідок обстрілу "Епіцентру" у Харкові зниклими вважаються сім людей.

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