Після ворожого удару усі спецслужби прибули на місце удару. Правоохоронці відразу почали надавати допомогу пораненим.
До теми Трагічний день в житті родини: під час удару по "Епіцентру" загинули мати і її 12-річна донька
Перші хвилини після атаки
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце російського удару. Правоохоронці відразу почали рятувати людей з охопленої вогнем будівлі.
Поліцейські надавали домедичну допомогу, перев'язували рани та доправляли постраждалих до лікарень. Станом на 15:30 26 травня відомо, що внаслідок російського удару по гіпермаркету загинуло 15 осіб. Наразі вдалося ідентифікувати 3 жертв, одну з них – за допомогою експрес-аналізу ДНК.
Кадри з бодікамер у перші хвилини після удару: дивіться відео (Увага! Наступні кадри містять чутливий контент і кадри з пораненими людьми! Не рекомендовано до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім! 18+)
Удар по "Епіцентру" в Харкові: головне
- Російські військові 25 травня близько о 16 годині завдали 2 авіаударів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Попередньо, ворог атакував УМПБ Д-30.
- Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Вогонь поширювався дуже швидко й охопив площу у понад 13 тисяч квадратних метрів. Рятувальники оперативно локалізували вогонь, однак на повну ліквідацію пожежі знадобилося 16 годин.
- Під час удару в "Епіцентрі" було близько 200 осіб. На жаль, станом на 15:30 26 травня відомо про 15 загиблих, ще 43 особи постраждало. Втім, кількість жертв може зростати, адже щонайменше 17 осіб вважаються зниклими безвісти.
- Камери спостереження також зафіксували момент влучання у гіпермаркет. Так, ввечері 25 травня у Харківській обласній прокуратурі опублікували кадри з камер вуличного спостереження. На них видно, як дві авіабомби майже одночасно влучають в "Епіцентр".
- Зранку 26 травня у мережі також опублікували кадри зсередини гіпермаркету. На них видно, як продавці та відвідувачі "Епіцентру" ходять у своїх справах, коли лунає потужний вибух.