Після ворожого удару усі спецслужби прибули на місце удару. Правоохоронці відразу почали надавати допомогу пораненим.

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Перші хвилини після атаки

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце російського удару. Правоохоронці відразу почали рятувати людей з охопленої вогнем будівлі.

Поліцейські надавали домедичну допомогу, перев'язували рани та доправляли постраждалих до лікарень. Станом на 15:30 26 травня відомо, що внаслідок російського удару по гіпермаркету загинуло 15 осіб. Наразі вдалося ідентифікувати 3 жертв, одну з них – за допомогою експрес-аналізу ДНК.

Важливо! Всі, хто втратив зв'язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції: 0934943162 або 102.

Кадри з бодікамер у перші хвилини після удару: дивіться відео (Увага! Наступні кадри містять чутливий контент і кадри з пораненими людьми! Не рекомендовано до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім! 18+)

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