Про це повідомила на сторінці у фейсбуці "УГКЦ Харків парафія святого Миколая Чудотворця". Разом з ними був і чоловік Юрій, який нині перебуває у лікарні з пораненнями, передає 24 Канал.
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Пішли за покупками, але не повернулися
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов опублікував допис, у якому розповів, як харків'яни шукають своїх рідних, які були в гіпермаркеті під час терористичного російського удару. Серед них була і 20-річна дівчина, яка шукала свою сім'ю.
Батька донька знайшла у лікарні, втім мами й молодшої сестри там не було, тому вона звернулася до поліції. Дівчина розповіла, що вся родина у суботу пішла за покупками до "Епіцентру", коли туди прилетіли 2 російські авіабомби. Щоб знайти близьких, дівчина здала зразки ДНК.
На жаль, мама і менша сестра загинули під час страшного удару. Вся сім'я була парафіянами в УГКЦ. На сторінці у фейсбуці опублікували світлину загиблих Ірини та її 12-річної доньки Марії.
На жаль, наші парафіяни Ірина та її дванадцятирічна донька Марія загинули під час підступного удару Росії 25.05.2024 по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Нехай Господь прийме їх до Царства Небесного! Нехай Господь потішить рідних, оздоровить поранених! Вічна пам'ять!
– мовиться у дописі.
Ірина та її 12-річна донька Марія, які загинули під час удару по "Епіцентру" / Фото з мережі
Наразі чоловіка Ірини – Юрія – прооперували. Він перебуває у лікарні.
Удар по "Епіцентру" в Харкові: головне
- 25 травня близько о 16:02 в Харкові прогриміли потужні вибухи в спальному районі. Згодом стало відомо, що окупанти вдарили 2 авіабомбами, попередньо, УМПБ Д-30 по будівлі "Епіцентру".
- Під час атаки в гіпермаркеті перебувало близько 200 людей. Наразі відомо про загибель 14 осіб, черед яких працівники магазину, 43 особи – постраждали. На жаль, кількість жертв може збільшитися, адже чимало людей вважаються зниклими безвісти.
- Момент удару по "Епіцентру" зафіксували камери спостереження. Ввечері 25 травня опублікували кадри вуличного спостереження, які зафіксували одночасні прильоти по гіпермаркету. 26 травня у мережі з'явилися моторошні кадри зсередини "Епіцентру", на яких також зафіксували влучання російських авіабомб.