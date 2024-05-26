Об этом сообщила на странице в фейсбук "УГКЦ Харьков приход святого Николая Чудотворца". Вместе с ними был и муж Юрий, который сейчас находится в больнице с ранениями, передает 24 Канал.

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Пошли за покупками, но не вернулись

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал сообщение, где рассказал, как харьковчане ищут своих родных, которые были в гипермаркете во время террористического российского удара. Среди них была и 20-летняя девушка, которая искала свою семью.

Отца дочь нашла в больнице, впрочем, мамы и младшей сестры там не было, поэтому она обратилась в полицию. Девушка рассказала, что вся семья в субботу пошла за покупками в "Эпицентр", когда туда прилетели 2 российские авиабомбы. Чтобы найти близких, девушка сдала образцы ДНК.

К сожалению, мама и младшая сестра погибли во время страшного удара. Вся семья была прихожанами УГКЦ. На странице в фейсбук опубликовали фотографию погибших Ирины и ее 12-летней дочери Марии.

К сожалению, наши прихожане Ирина и ее двенадцатилетняя дочь Мария погибли во время коварного удара России 25.05.2024 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Пусть Господь примет их в Царство Небесное! Пусть Господь утешит родных, исцелит раненых! Вечная память!

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших во время авиаудара по "Эпицентру". Вечная и светлая память!



Ирина и ее 12-летняя дочь Мария, которые погибли во время удара по "Эпицентру" / Фото из сети

Сейчас мужа Ирины – Юрия – прооперировали. Он находится в больнице.

Обратите внимание! На странице УГКЦ также опубликовали реквизиты карточки старшей дочери Ирины и Юрия. Помочь семье: 5168 7451 1655 8005, получатель Фаст Н.Ю. – дочь погибшей Ирины.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: главное