Вибух у місті прогримів близько 16 години. Уже через кілька хвилин міський голова повідомив, що, на жаль, є приліт.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що вже відомо про наслідки російського удару

Ігор Терехов написав, що, за попередньою інформацією, є приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Дані щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці ворожого влучання.

Попередньо, влучання сталося в будівельний гіпермаркет,

– уточнив міський голова.

Очільник Харківської ОВА підтвердив, що окупанти вдарили по цивільній торговельній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Олег Синєгубов писав, що станом на 16:25 відомо про одну загиблу людину та щонайменше про 4 поранені.

Вже точно відомо про двох загиблих,

– згодом повідомив Терехов о 16:31.

О 16:45 Синєгубов уточнив, що два російських КАБи влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Спалахнула пожежа на 15 000 квадратних метрів.